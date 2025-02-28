Кличко анонсировал реорганизацию мэрии Киева

Мэр Киева Виталий Кличко объявил о масштабной реорганизации в управлении градостроительства и земельных отношений мэрии, связанной с коррупционным делом против ряда чиновников.

Кличко объявил о предстоящей реорганизации в столичном управлении градостроительства и земельных отношений, передает ТАСС. Он подчеркнул, что это не единственная сфера, в которой будут проводиться изменения.

Согласно заявлению мэра, от своих должностей будут освобождены несколько высокопоставленных чиновников, включая его заместителя Петра Оленича, который стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Также своих постов лишатся заместители руководителей коммунальных предприятий Юрий Леонов и Алексей Мушта, а глава земельной комиссии Михаил Терентьев должен сложить полномочия.

Мэр не раскрыл причин этих кадровых решений, но отметил, что мэрия активно сотрудничает с правоохранительными органами в рамках расследования земельного дела. Вместе с тем, Кличко подчеркнул, что в будущем будут проведены дополнительные изменения в других областях управления городом.

Напомним, Петр Оленич, заместитель мэра Киева Виталия Кличко, арестован на два месяца по делу о завладении землей.