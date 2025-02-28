Глава евродипломатии Кая Каллас пожаловалась, что президент США Дональд Трамп говорит «российскими тезисами», отдаляясь от Европы и сближаясь с «новыми друзьями». Как сообщает РИА Новости, об этом она сказала в интервью порталу Axios.

Она отметила, что ей некомфортно из-за того, что Трамп и новая администрация США стали говорить о конфликте на Украине, повторяя «российские нарративы и тезисы».

«Заявления в наш адрес резкие. Заявления, касающиеся России, очень дружелюбные. Это перемена», — добавила Каллас.

Заявление Трампа о стремлении вернуть Украине «как можно больше территорий» объяснили

Ранее Трамп заявил, что намерен наладить «превосходные отношения» с Китаем и Россией, а также с Украиной и странами Ближнего Востока. Кроме того, объявил о введении пошлин в 25% на товары из Евросоюза. Политик говорил, что считает ЕС формированием, созданным для «обмана» Соединенных Штатов.