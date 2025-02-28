СМИ узнали о планах Пашиняна изменить Конституцию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил изменить преамбулу Конституции страны, убрав оттуда ссылку на Декларацию о независимости. Об этом сообщает Hraparak.am со ссылкой на источник в партии Пашиняна.

Ранее Пашинян заявил о необходимости принять новую Конституцию, так как все предыдущие референдумы по основному закону страны «имели проблемы с легитимностью». Пашинян назвал стратегической целью принятия новой Конституции «переход от остаточного функционирования безгосударственной нации к государственному функционированию народа».

Оппоненты начали обвинять Пашиняна в планах принять требование Азербайджана и исключить из Конституции ссылку на Декларацию о независимости. В этой декларации есть пункт о Нагорном Карабахе.

Как отмечает Hraparak.am, проект обновленной Конституции, предложенный Пашиняном, не похож на официальный юридический документ - «скорее, это набор сумбурных мыслей, подготавливающих почву для обсуждения Конституции». В правящей партии не скрывают, что в преамбуле новой Конституции ссылки на Декларацию о независимости не будет, подчеркивает издание.

По словам источника Hraparak.am, Пашинян хочет заменить ссылку на Декларацию о независимости своим термином «Реальная Армения». Собеседник издания отметил, что, хотя идеи Пашиняна не нашли поддержки в партии, он все равно попытается реализовать свои планы.