Президент США Дональд Трамп должен спасти Украину от диктатуры действующего руководства страны. С таким обращением выступил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

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«Украина стала инструментом политических манипуляций, направленных на вмешательство во внутренние дела США. [Президент Украины Владимир] Зеленский действует в интересах глобалистских элит, структур Сороса и финансируемых USAID организаций», — подчеркнул политик.

Дубинский призвал Трампа восстановить демократию на Украине и назвал его единственным способным на это политиком. Депутат рассказал о физическом насилии со стороны сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), в том числе и по отношении к нему самому, а также о политических преследованиях и состоянии судов в стране.

Ранее президент России Владимир Путин предположил, какими должны стать власти Украины. Он призвал приводить к власти на Украине людей, которым доверяет народ.