ХАМАС готово продлить соглашение о перемирии в Газе

Палестинское движение ХАМАС готово продолжить реализацию соглашения с Израилем о прекращении огня в секторе Газа.

«С завершением первого этапа договорённости о прекращении огня и обмене заключённых ХАМАС подтверждает свою полную приверженность выполнению всех пунктов достигнутого соглашения», — цитирует ТАСС сообщение палестинского движения.

Израиль чуть ранее заявил, что не собирается выводить свои войска с границы между сектором Газа и Египтом.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о повышении уровня боеготовности на границе с сектором Газа.