На Украине заявили о закрытии СМИ после прекращения финансирования USAID

Из-за прекращения финансирования, поступавшего из Агентства по международному развитию США (USAID), некоторые украинские СМИ закрылись. Об этом в беседе с порталом Euractiv заявил журналист и сооснователь издания «Европейская правда» Сергей Сидоренко.

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«Многие украинские СМИ очень сильно зависят от финансирования USAID, и некоторым из них пришлось прекратить работу», — заявил Сидоренко. По его словам, последний раунд грантов USAID был отменен до того, как их удалось получить.

Портал также опубликовал слова директора украинского Института массовой информации Оксаны Романюк, которая отметила, что более 80 процентов украинских СМИ могли сотрудничать с Агентством по международному развитию США.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа сократит более 90 процентов грантов USAID. Ожидается, что такая мера позволит сэкономить почти 60 миллиардов долларов.

Перед этим сообщалось, что США вложили более 500 миллионов долларов в создание национальной идентичности Украины, ориентированной на евроатлантический курс. Такие данные содержались в публичных отчетах программы USAID.