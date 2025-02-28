Пятеро бывших глав Пентагона выступили против решения Трампа
Пятеро бывших глав Пентагона раскритиковали решение администрации президента США Дональда Трампа об увольнении нескольких американских военачальников, в том числе председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Чарльза Брауна. Об этом сообщает The Washington Post, со ссылкой на письмо, направленного ими в Конгресс.
Авторами письма стали бывшие министры обороны США Ллойд Остин, Джеймс Мэттис, Чак Хейгел, Леон Панетта и Уильям Перри.
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«Мы обращаемся к Конгрессу с призывом привлечь господина Трампа к ответственности за эти безрассудные действия и в полной мере выполнить возложенные на него Конституцией обязанности по надзору», — говорится в обращении.
Экс-министры считают необходимым провести слушания в обеих палатах Конгресса, на которых была бы проведена оценка последствий этих увольнений для национальной американской безопасности США. Они также обратили внимание на решение Трампа отправить в отставку председателя КНШ ВС США генерала Брауна, которая, по их мнению подрывает действующие на добровольных началах вооруженные силы.