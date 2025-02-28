Стали известны дальнейшие шаги Украины после подписания соглашения с США

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал дальнейшие шаги Украины после подписания соглашения с США. Его слова приводит «РБК-Украина».

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«Все последующие шаги после подписания — это создание соответствующей делегации, которая (...) получит соответствующие директивы, и дальше будет происходить работа между правительствами Украины и США», — заявил глава украинского кабмина.

Кроме того, Киев и Вашингтон, по словам Шмыгаля, будут нарабатывать проект соглашения о создании инвестиционного фонда развития и восстановления Украины. Полезные ископаемые и собственность Украины не будут передаваться США, заявил премьер Украины.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк потребовал от США поддержать миротворческий контингент Европейского союза (ЕС) в рамках сделки об использовании месторождений полезных ископаемых Украины.

«В договор о минеральных месторождениях должны быть занесены эти позиции, относящиеся непосредственно к возможностям или обязательствам США», — заявил чиновник.

Он также выступил за размещение миротворцев на инфраструктурных объектах Украины.