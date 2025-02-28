Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что после заключения ресурсной сделки с США Киев утвердит делегацию, которая займется работой над созданием инвестиционного фонда. Об этом Шмыгаль рассказал в интервью украинским СМИ.

Ранее стало известно, что Киев согласовал с Вашингтоном условия сделки по украинским ресурсам. Рамочное соглашение должно быть подписано на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне 28 февраля.

«Следующие шаги после подписания - создание соответствующей делегации, которая будет утверждена решением правительства <…>. Делегация получит соответствующие директивы», - рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что делегация будет участвовать в межправительственной работе властей Украины и США по созданию «Инвестиционного фонда развития Украины».

СМИ сообщали, что в тексте соглашения Украины и США отсутствуют четкие гарантии безопасности для Киева. По данным Financial Times, окончательная версия соглашения, датированная 24 февраля, предусматривает создание фонда, в который Украина будет вносить 50 процентов доходов от «будущей монетизации» минеральных ресурсов, включая нефть и газ. Этот фонд, в свою очередь, будет инвестировать в проекты на Украине. Сделка не распространяется на ресурсы, которые уже добывают «Нафтогаз» и «Укрнафта».

Каллас рассказала, в каком случае Европа не будет соблюдать соглашения по Украине

В проекте соглашения, с которым ознакомилось Reuters, описывается создание совместно управляемого США и Украиной «Инвестиционного фонда реконструкции». В документе подчеркивается, что внесенные Украиной средства будут реинвестированы «в целях содействия безопасности, защищенности и процветанию» страны. Опрошенные Reuters эксперты отмечали, что детали сделки должны быть проработаны в ходе будущих переговоров, которые могут привести к заключению «обязывающего договора».