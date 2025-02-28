Последние заявления Дональда Трампа о стремлении вернуть Украине «как можно больше территорий» являются попыткой президента США усилить позиции американцев перед переговорами с представителями российской стороны по урегулированию украинского кризиса. Об этом в разговоре с Рамблером сказал политолог-американист Константин Блохин.

Ранее Трамп заявил на встрече с журналистами, что США постараются вернуть Украине «как можно больше территорий». Конкретные регионы президент США называть не стал, но подчеркнул, что намерен завершить конфликт на условиях, которые будут выгодны обеим сторонам. Кроме того, в ходе встречи с премьером Великобритании Киром Стармером американский лидер отметил, что предстоят переговоры о том, «много ли территорий могут быть возвращены» Украине.

Недавние слова Трампа о возвращении территорий среди его последних хороших заявлений — это ложка дегтя в бочке меда. Это же касается и заявления президента США о поддержке им размещения европейских миротворческих сил на Украине. Мы же понимаем, что миротворческие силы Европы – это, по сути, замаскированные силы НАТО. Но, полагаю, все эти заявления являются попыткой усилить переговорные позиции, ведь они кардинально противоречат тезисам российской стороны. Россия не собирается отдавать Украине никакие территории – это ее непреклонная позиция. Кроме того, высокопоставленные российские политики неоднократно говорили, что Москва выступает против заморозки конфликта, а размещение европейского воинского контингента – это фактически и есть заморозка конфликта и, по сути, отложенная война. Следовательно, решения украинского вопроса тут не будет. Поэтому здесь есть два фундаментальных противоречия, которые и озвучил Трамп, желая усилить переговорные позиции. Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

Дальнейшие переговоры представителей России и США будут долгими и тяжелыми, добавил эксперт.

«На них будут обсуждаться вопросы, связанные с разделом сфер влияния, а также вопросы, на кону которых будут стоять огромные деньги. Так, ранее Трамп уже «выставил чек» Зеленскому на 500 млрд долларов, а если говорить о ресурсной базе Украины, то она оценивается в 15 трлн долларов», - отметил он.

На фоне предстоящих переговоров с Москвой президент США продолжит оказывать давление и на украинскую сторону, подчеркнул эксперт.

«Интерес Трампа заключается в том, чтобы выйти из украинского конфликта и сохранить при этом лицо, а не просто убежать, как США убежали из Афганистана. А сохранить лицо в данном случае Трамп может, только получив максимальную выгоду. Поэтому он, конечно, он будет давить и на Зеленского», - заключил Блохин.

Кремль не будет обсуждать статус новых регионов. Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью России. Об этом заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не осложнит ли переговоры по Украине высказанное президентом США Дональдом Трампом обещание «вернуть Украине как можно больше территорий».