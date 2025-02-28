Обзор иноСМИ: главная ошибка Макрона и «опасная брешь в обороне Украины»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

В Германии назвали главную ошибку Макрона

После выборов в Германии все еще не сформировалось правительство, поэтому президент Франции Эммануэль Макрон пытается взять на себя руководящую роль в ЕС, пишет немецкий портал RND. По версии корреспондентки издания Биргит Хольцер, недавние события, особенно отказ США от роли важнейшего партнера ЕС и разворот Вашингтона в сторону России, играют на руку Макрону. Президент Франции уже много лет призывает партнеров по ЕС добиться «стратегической автономии» и большей независимости в вопросах безопасности и обороны.

В последние недели Макрон «блистает на международной арене» - к примеру, он спонтанно проявил инициативу, пригласил лидеров ЕС на кризисные саммиты, а затем слетал в Вашингтон к Дональду Трампу. Но, по мнению Хольцер, эти усилия вряд ли принесут плоды. Главная проблема дипломатических усилий Макрона остается прежней: они создают много шума, но приносят мало конкретных результатов. Громкие призывы к более активным действиям по Украине противоречат статистике, согласно которой Франция занимает лишь десятое место по объему поддержки Украины. Также Макрон «раздражает людей» своей непоследовательной позицией - он то призывает дать России гарантии безопасности, то грозится ввести на Украину войска.

Израиль и ХАМАС начали переговоры о втором этапе перемирия

В Каире начались переговоры между Израилем и ХАМАС о втором этапе сделки по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложников/заключенных. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на египетских чиновников.

В субботу, 1 марта, истекает срок действия первого этапа перемирия. Глава МИД Израиля Гидеон Саар ранее сообщил, что израильская делегация прибыла в Египет, чтобы выяснить, «достаточно ли общих позиций для переговоров о продлении сделки». Представитель политического бюро ХАМАС Басем Наим заявил, что ХАМАС по-прежнему привержен прекращению огня. В то же время Наим подчеркнул, что Израиль нарушил соглашение, препятствуя доставке помощи в Газу и задерживая освобождение палестинских заключенных. Он допустил, что израильтяне планируют «снова обострить ситуацию».

«Почему Европа не может отпустить украинский кризис»

Президент РФ Владимир Путин провел последние двадцать лет, предупреждая НАТО об опасности окружения его страны, но альянс продолжал расширяться в сторону границ России, а западные лидеры игнорировали опасения Москвы, заявил автор портала American Thinker Дж. Б. Шурк. Он отметил, что европейские страны, которые «выживали за железным занавесом Советского Союза или под его «репрессивной тенью», продолжают смотреть на Россию через ту же призму. По словам Шурка, в Европе есть политические лидеры, которые используют старые раны как предлог, чтобы сорвать любые усилия по прекращению конфликта на Украине.

Поскольку многие страны Европы предоставили Киеву ингредиенты в виде оружия, многие государства хотят «разработать меню для любого потенциального мира». У лидеров ЕС есть свои собственные интересы, которые отличаются от публичных заявлений о «поддержке неприкосновенности границ Украины». После России Украина является крупнейшей страной в Европе. Украина известна как «житница Европы» благодаря своим обильным сельскохозяйственным угодьям и богата редкоземельными металлами. Для ЕС Украина является «буфером против России, продуктовым магазином для континента и прибыльной инвестицией для европейских банков и отраслей». Все это «не имеет ничего общего с защитой Украины или украинского народа». Уводя Владимира Зеленского от стола переговоров, европейские лидеры раз за разом доказывали, что они не испытывают никаких угрызений совести, жертвуя украинцами «в большой шахматной партии против России». Кроме того, украинский кризис - как и COVID - удобно оправдывает непомерную инфляцию. Неудивительно, что так много лидеров ЕС предпочли бы, чтобы этот конфликт продолжался, заключил автор статьи.

«Опасная брешь в обороне Украины»

Прямо сейчас Украина сильно зависит от набора сложных систем вооружения, которые могут предоставить ей только США, что делает неоднократные угрозы Дональда Трампа прекратит поддержку Киева «еще более устрашающими», заявил в своей статье для The Telegraph бывший советник Минюста США и Пентагона Чарли Купер. Он отметил, что победы и поражения в конфликтах зависят как от способности защищаться, так и вести эффективное наступление.

Автор статьи назвал события последних двух недель «поразительной капитуляцией» США перед Россией. Администрация Трампа обвинила Украину в развязывании конфликта, инициировала переговоры с Россией, не пригласив на них ни Украину, ни европейских союзников, и даже проголосовала аналогично с Россией по резолюциям в ООН. Автор статьи подчеркнул, что НАТО «вступает на неизведанную территорию». Без ракетных систем Patriot и других видов вооружения США Украина «рискует быть раздавленной». Даже значительное увеличение помощи Украине со стороны других стран НАТО - деньгами, снарядами, танками - вряд ли сможет компенсировать потерю «сложности», обеспечиваемой американскими технологиями.

«Трамп не сможет разрушить альянс России и Китая»

На фоне нормализации отношений России и США Китай оказался исключенным из переговорного процесса, не выступив ни союзником России за столом переговоров, ни посредником, заявил Эмиль Авдалиани в своей статье для South China Morning Post. Учитывая, что Китай в значительной степени поддерживал Россию в последние годы, что усилило напряженность в отношениях Пекина с ЕС и США, КНР «может оказаться в неудобном положении».

Успешное соглашение по Украине сблизит Москву и Вашингтон, что может оказаться невыгодным для Пекина. Во-первых, это дало бы США передышку, чтобы восстановить свою мощь, сосредоточиться на Индо-Тихоокеанском регионе и укрепить альянсы с Японией и Южной Кореей. Во-вторых, США могут убедить Россию уделять меньше внимания своему геополитическому развороту в сторону Азии. США могли бы попытаться «соблазнить Россию», сняв санкции. Как подчеркнул автор статьи, полный разрыв союза Китая с Россией практически невозможен, учитывая их обширную торговлю (объемом более 240 миллиардов долларов в 2024 году) и военное сотрудничество. Однако любые сомнения, посеянные в умах китайских лидеров относительно надежности России, могут нанести ущерб партнерству «без ограничений».