Каллас рассказала, в каком случае Европа не будет соблюдать соглашения по Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Европа не будет следовать возможному соглашению о прекращении боевых действий в ходе конфликта на Украине, если ее не включат в переговорный процесс. Ее слова приводит AFP.

Каллас рассказала, в каком случае Европа не будет соблюдать соглашения по Украине
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По ее словам, «европейцы должны быть на борту» касательно любой сделки по Украине. Континент должен стать частью дискуссии, иначе он «не сможет ничего обеспечить, указала Каллас. В то же время дипломат заметила, что Европа «не сможет заполнить пробел, который оставляет Америка».

«Я чувствую, что нам нужно также увеличить нашу геополитическую силу. Если Америка вращается внутрь, то Европа вращается наружу», – указала она.

До этого Каллас заявила, что НАТО является лучшей гарантией безопасности для Украины. По ее словам, единственная гарантия безопасности, которая работает – это «защитный зонтик НАТО».

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