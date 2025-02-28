Появились новые ужасные подробности смерти Мэттью Перри

За три дня до своей смерти актер Мэттью Перри получил 27 доз кетамина сверх назначенных ему врачом для лечения ментальных расстройств.

Как передает TMZ, об этом говорится в документальном фильме стримингового сервиса Peacock "Мэтью Перри: голливудская трагедия", в котором прокурор Мартин Эстрада, возглавлявший расследование, указал на людей, которые, вероятно, снабдили актера сильнодействующим обезболивающим.

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Эстрада призвал строже наказать пятерых человек, арестованных по делу, включая двух врачей, предполагаемого наркодельца ("королеву кетамина" Джасвин Сангху) директора программы в лечебном центре Red Door Эрика Флеминга и личного помощника Перри Кеннета Ивамасу. Двое из них признали вину, остальные ожидают суда в марте 2025 года.

"Раньше мы называли такие вещи передозировкой и больше обвиняли самого человека. Больше мы так не делаем. Мы обвиняем драг-дилеров и продавцов наркотиков в том, что они воспользовались проблемами наркозависимости", - сказал Эстрада.

Звезды сериала "Друзья" не стало в октябре 2023 года - помощник нашел тело актера в джакузи во дворе его дома в Лос-Анджелесе. Патологоанатомы провели токсикологическое исследование и обнаружили в организме Перри "высокий процент кетамина". Дальнейшее расследование показало, что он спустил на препарат тысячи долларов, а также вскрыло целую сеть сбыта.