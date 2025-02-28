В Киеве задумались об одном требовании к Европе

На Украине решили потребовать от Европейского союза (ЕС) «сеть гарантий» из-за нежелания президента США Дональда Трампа предоставить Киеву обязательства по безопасности в рамках ресурсной сделки. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на слова украинских чиновников.

«Главной целью Киева станет европейское присутствие в Украине — миротворческие силы, поддерживаемые США», — говорится в тексте статьи.

При этом собеседники издания подчеркнули, что несмотря на нежелание Вашингтона давать конкретные гарантии безопасности Киеву, они ожидают, что Белый дом поддержит усилия Киева по поиску поддержки в других странах.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина требует системы противоракетной обороны (ПРО) и ракетные базы в рамках сделки с США. Также Киев потребует перевооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и инвестиций в украинский военно-промышленный комплекс.