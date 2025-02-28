Маск обвинил Сороса в противостоянии курсу Трампа

Американский миллиардер Джордж Сорос пытается помешать реализации политического курса президента США Дональда Трампа, заявил бизнесмен и глава Департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск на своей странице в соцсети Х. Так он прокомментировал пост бывшего губернатора штата Висконсин Скотта Уокера, который пришел к такому же выводу.

Экс-глава штата написал, что Сорос активно влиял на процесс голосования по бюджету Соединенных Штатов. По словам политика, миллиардер платит огромные суммы в Верховный суд Висконсина с целью перераспределения территорий избирательных округов в штате, что лишит республиканцев двух мест в палате представителей. По его мнению, таким образом Сорос пытается заблокировать повестку главы Белого дома.

Маск рассказал об угрозах смертью

Именно в этом его цель, — ответил Маск на пост Уокера.

Ранее The Associated Press сообщало, что Маск на первом заседании кабинета американской администрации во главе с Трампом признался, что получает угрозы в свой адрес из-за проводимой работы по сокращению госрасходов. Миллиардер не назвал имена тех, от кого получает угрозы, но подчеркнул, что страна де-факто может стать банкротом.