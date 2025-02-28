Маск обвинил Сороса в противостоянии курсу Трампа
Американский миллиардер Джордж Сорос пытается помешать реализации политического курса президента США Дональда Трампа, заявил бизнесмен и глава Департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск на своей странице в соцсети Х. Так он прокомментировал пост бывшего губернатора штата Висконсин Скотта Уокера, который пришел к такому же выводу.
Экс-глава штата написал, что Сорос активно влиял на процесс голосования по бюджету Соединенных Штатов. По словам политика, миллиардер платит огромные суммы в Верховный суд Висконсина с целью перераспределения территорий избирательных округов в штате, что лишит республиканцев двух мест в палате представителей. По его мнению, таким образом Сорос пытается заблокировать повестку главы Белого дома.
Маск рассказал об угрозах смертью
Ранее The Associated Press сообщало, что Маск на первом заседании кабинета американской администрации во главе с Трампом признался, что получает угрозы в свой адрес из-за проводимой работы по сокращению госрасходов. Миллиардер не назвал имена тех, от кого получает угрозы, но подчеркнул, что страна де-факто может стать банкротом.