На Западе усмотрели в одном действии Трампа сигнал для Европы и Украины

Позиция президента США Дональда Трампа в общении с премьером Великобритании Киром Стармером стала сигналом для Европы и Украины. Об этом пишет американская газета Politico.

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По мнению издания, слова американского лидера о поддержке США Украины стали отрезвляющим сигналом для европейских союзников Киева. Газета подчеркивает, что Стармеру не удалось убедить Трампа, чтобы Вашингтон изменил позицию об оказании помощи Украине.

Ранее сообщалось, что президент США не захотел тратить миллиарды долларов на украинский конфликт. Он счел его бессмысленным и подчеркнул, что его не должно было случиться.

До этого стало известно, что американский лидер назвал подстраховкой сделку о редкоземельных металлах с Киевом. Он также добавил, что это соглашение может рассматриваться как поддержка Украины.