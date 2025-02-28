Причина смерти актрисы Мишель Трахтенберг осталась неизвестной

Американская актриса Мишель Трахтенберг была найдена мертвой в своих апартаментах в Нью-Йорке, но причина смерти осталась неустановленной из-за отказа семьи от вскрытия, сообщил портал Deadline.

Как сообщает портал Deadline, причиной неопределенности в установлении причины смерти актрисы Мишель Трахтенберг стал отказ ее семьи от проведения вскрытия. Семья сослалась на религиозные мотивы, попросив не проводить данную процедуру. Тем не менее, в случае подозрений на насильственную смерть бюро судмедэксперта Нью-Йорка все же обязано было бы провести вскрытие.

Как отмечает Deadline, правоохранительные органы признаков насильственной смерти не выявили, передает ТАСС.

Ранее издание New York Post сообщило, что 26 февраля актриса была найдена мертвой в своих апартаментах около 8.00 по местному времени. Трахтенберг было 39 лет. Известно, что она ранее перенесла операцию по пересадке печени. Семья актрисы также попросила не раскрывать детали ее ухода из жизни.