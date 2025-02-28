США и Европу обвинили в усложнении переговоров по Украине

Взаимное желание США и Европы переложить друг на друга первые обязательства по решению конфликта на Украине усложняет ведение переговоров. В этом их обвинило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

«И в США, и в Европе хотят, чтобы другая сторона взяла на себя обязательства первыми, что усложняет переговоры», — сообщает агентство.

Ранее власти Европейского союза (ЕС) задумались о назначении своего спецпредставителя на переговорах по мирному урегулированию на Украине. По словам собеседников Bloomberg, страны-участницы объединения 6 марта проведут саммит глав государств, на котором обсудят кандидатуру будущего спецпосланника.