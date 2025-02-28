Североатлантический альянс готовит для Украины гарантии безопасности и новый пакет помощи «на миллиарды». Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте. Также он отметил, что провел «отличный» телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, пишет РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером рассказал, что намерен сократить расходы на НАТО. При этом Марк Рютте подчеркнул, что провел «отличный» телефонный разговор с американским лидером.

«Касательно Украины, союзники готовят еще миллиарды в виде помощи Киеву», - заявил он, пообещав, что страны НАТО внесут и вклад в обеспечение гарантий Украине, но не уточнил подробности.

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Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее исключил вступление Украины в Североатлантический альянс, при этом он выразил уверенность, что сможет добиться мирного соглашения по урегулированию конфликта.