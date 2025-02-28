Соглашение по редкоземельным металлам с США положило начало раздела Украины. Такое мнение выразил глава "Другой Украины" Виктор Медведчук в своей статье на сайте оппозиционного движения.

"Сделка по полезным ископаемым Украины в реальности - начало ее раздела. При этом этот процесс запустил именно Зеленский и никто другой", - сказал он.

Политик считает, что Зеленский, продавая полезные ископаемые Украины, не заботится о жизни обычных граждан страны. 25 февраля газета Financial Times написала, что Украина и США согласовали условия сделки по добыче полезных ископаемых. Она предусматривает создание фонда, в который украинская сторона внесет 50% доходов от "будущей монетизации" принадлежащих государству полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, а также связанных с ними логистических услуг.

В Раде оценили готовность Зеленского к сделке с США

24 февраля президент РФ Владимир Путин призвал в разы увеличить объем выпуска продукции из редкоземельных материалов. Он отметил, что создание замкнутого производственного цикла в этой сфере к 2030 году станет ключевым условием для укрепления экономики, оборонно-промышленного комплекса и конкурентоспособности России на мировых рынках.