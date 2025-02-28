В офисе Зеленского озвучили требования в обмен на полезные ископаемые

Украина требует системы противоракетной обороны (ПРО) и ракетные базы в рамках сделки с США об использовании полезных ископаемых. Об этом Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью «24 каналу».

Подоляк озвучил требования Киева в сфере безопасности в обмен на полезные ископаемые и указал, что гарантии должны носить «реальный характер».

«В дополнительном соглашении о гарантиях безопасности как раз необходимо проговорить, как именно мы будем получать необходимые инструменты для продолжения военных действий», — подчеркнул советник ОП.

В офисе Зеленского анонсировали еще два соглашения с США

По словам Подоляка, Украина рассчитывает получить от США в рамках сделки по недрам порядка 15-20 систем ПРО с необходимыми боеприпасами, а также ракетные базы с соответствующим количеством ракет и разведывательными данными по объектам на территории России. Также Киев потребует перевооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и инвестиций в украинский военно-промышленный комплекс.

Ранее Подоляк сообщил о двух дополнительных соглашениях с США в рамках сделки по редкоземельным металлам. Советник ОП отметил, что это соглашение откроет для Украины «двери к историко-стратегическому партнерству».