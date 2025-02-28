В офисе Зеленского анонсировали еще два соглашения с США

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил о двух дополнительных соглашениях с США в рамках сделки по редкоземельным металлам. Об этом чиновник сообщил в интервью «24 Каналу».

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Одно из них, по словам Подоляка, будет о гарантиях безопасности. Оно будет предусматривать поставки оружия, заявил советник главы офиса президента. Перед этим подпишут второе — инвестицонно-экономическое, где будут подробности о средствах в фонде обновления.

Подоляк отметил, что это соглашение откроет для Украины «двери к историко-стратегическому партнерству». При этом он отметил, что Киев не получит все преференции сразу, «как, например, Израиль».

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал подписание соглашения по редкоземельным ресурсам с Владимиром Зеленским. «Мы подпишем историческое соглашение, которое сделает США основным партнером в разработке украинских минералов, редкоземельных металлов, нефти и газа», — заявил он.