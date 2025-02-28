В Китае казнили 61-летнюю женщину за похищение и продажу 17 детей

В Китае казнили 61-летнюю женщину по имени Юй Хуаин за похищение и продажу 17 детей. Об этом сообщает Верховная народная прокуратура КНР.

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«С одобрения Верховного народного суда 28 февраля 2025 года Народный суд средней инстанции города Гуйян провинции Гуйчжоу казнил Юй Хуаин», — говорится в заявлении.

Портал города Чунцин, чтобы затем продать их в провинции Хэбэй.

Ранее суд в Китае приговорил к казни 52-летнего Чжоу Цзяшэна, напавшего с ножом на автобус с японскими школьниками недалеко от Шанхая. На оглашении приговора злоумышленнику также присутствовали представители японского консульства в Шанхае.