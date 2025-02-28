Макрон призвал Европу противостоять США

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с призывом к странам Европейского Союза противодействовать тому, что он назвал «счастливой вассализацией» во взаимоотношениях со Соединенными Штатами. Об этом сообщает агентство France-Presse.

«... Макрон призвал европейцев <...> отказаться от „счастливой вассализации“ в отношениях с США», — пишет агентство.

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Там уточнили, что президент Франции сделал такое заявление во время государственного визита в Португалию 28 февраля.

Также Макрон обратился к европейцам с призывом «вновь обрести вкус к риску, амбициям и мощи» и быть более сплоченными. Он выразил мнение о важности принятия Европейским Союзом решительных мер в области технологий, промышленности и военного дела.