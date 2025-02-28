Самолет с Зеленским прибыл в США

Самолет с президентом Украины Владимиром Зеленский ночью приземлился в США на авиабазе «Эндрюс». Об этом следует из данных сервиса отслеживания полетов FlightAware.

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Как отмечается, президентский борт A319 вылетел из аэропорта Шаннон в Ирландии и приземлился около двух часов ночи по московскому времени в штате Мэриленд.

Зеленского призвали показать Трампу средний палец

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал подписание соглашения по редкоземельным ресурсам с Зеленским. Он добавил, что достиг с украинским лидером понимания, а также уточнил, что сделка будет выгодна Украине. Трамп пообещал, что американские представители на территории республики «будут копать».