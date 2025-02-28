Макрон призвал Европу избавиться от «вассальной зависимости» от США
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу отказаться от «счастливой вассальной зависимости» от Соединенных Штатов на фоне непредсказуемой внешней политики новой администрации США. Об этом пишет BFMTV.
Находясь с двухдневным государственным визитом в Португалии, Макрон призвал европейцев «открыть вкус к риску, амбициям и власти». Континент должен быть более сплоченным и сильным, чем когда-либо.
«Я вижу много людей в нашей Европе, которые говорят: «Мы должны быть милыми с американцами, это пройдет, мы должны прогнуть спину», – сказал Макрон уточнив, что ответ кроется «не в покорности».
По его словам, «европейцы могут быть убеждены в одном: они должны быть едиными и сильными как никогда».
До этого немецкое издание RND писало, что Эммануэль Макрон берет на себя руководящую роль в Евросоюзе, но у его дипломатических усилий есть проблема связанная с тем, что они не приносят результатов.