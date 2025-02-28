Появились новые подробности о покушении на Трампа

Частный детектив Даг Хагманн считает, что покушение на Дональда Трампа было совершенно некой преступной группой, которая все еще планирует убить президента США. Об этом сообщает New York Post.

Покушение на Трампа было совершено в июле 2024 года во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Одна из пуль задела его ухо, но серьезно Трамп не пострадал. Другие выстрелы убили участника митинга и серьезно ранили еще двоих человек. Стрелявший - 20-летний Томас Мэттью Крукс - был убит сотрудниками спецслужбы. Его мотивы неизвестны, хотя расследование длится уже девять месяцев, отмечает New York Post.

По данным газеты, родители Крукса отказываются от всех интервью и покидают свой дом только по ночам, чтобы купить продукты. New York Post отмечает, что дело о покушении расследует частный детектив Хагманн, который был нанят частным клиентом.

Что известно о предполагаемом покушении на Трампа в Калифорнии

По мнению детектива, преступление готовилось некой «преступной сетью», которая все еще существует и хочет убить Трампа. Команда Хагманна, состоящая из шести сотрудников, работала над делом в течение нескольких месяцев и опросила более сотни человек.

Детективы провели обширный анализ геозон мобильных телефонов и планшетов, не принадлежащих Круксу, которые были найдены у него дома, и появлялись на стрельбище, где он практиковался. Также был проведен анализ устройств, геопозиции которых были отмечены на митинге Трампа. Детективы выяснили, что некоторые устройства появлялись в одних и тех же местах.

«Мы не думаем, что он действовал в одиночку. Это [покушение - прим.ред.] требовало большой координации. По моему мнению, Круксом руководил не один человек, его использовали. И я бы не исключал возможности, что на самом митинге были люди, помогавшие ему», - заявил частный детектив.

При этом конгрессмен Клэй Хиггинс (республиканец от Луизианы), который также расследовал покушение на Трампа в течение нескольких месяцев, в беседе с The Post преуменьшил значение геоданных. По его мнению, Крукс действовал в одиночку и не был частью какого-либо заговора.

Вторая попытка покушения на Трампа была предотвращена 15 сентября, когда будущий президент играл в гольф. Агенты Секретной службы США открыли огонь по человеку, который целился из винтовки через забор гольф-клуба. Мужчине удалось сбежать, но позже его задержали. В кустах, где он сидел, нашли автомат с оптическим прицелом, два рюкзака и видеокамеру GoPro. Трамп не пострадал.

Подозреваемым в подготовке покушения оказался 58-летний Райан Уэсли Раут, проукраинский активист и вербовщик иностранцев для ВСУ. До задержания Раут писал в соцсетях о своей готовности «сражаться и умереть» за Киев.