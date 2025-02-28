Президент Украины Владимир Зеленский, который готовится заключить сделку с американским лидером Дональдом Трампом по редкоземельным ресурсам, действует против интересов своей страны, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене. По его мнению, Зеленский фактически продает Украину Вашингтону в обмен на личную безопасность.

Единственный человек, который действует не в интересах своей страны, — это Зеленский. Он усугубил войну в погоне за личным рейтингом, не вышел из нее вовремя, не попытался закончить, когда у него были на это все шансы. <...> Зеленский одним махом продает то, что осталось — в обмен на личные гарантии и сохранность своих денег. Продает цинично, — написал он.

До этого Дубинский заявил, что Зеленский сдает родную страну США. По мнению парламентария, украинский лидер решил превратить Украину американскую колонию. Он подчеркнул, что это первый в истории случай, когда проигравшая сторона останется должной и победителям, и союзникам.

Названы возможные преемники Зеленского

До этого британская газета Telegraph также отметила, что соглашение Киева с Вашингтоном по редкоземельным ресурсам превратит Украину в американскую экономическую колонию. Авторы публикации уверены, что сделка в любом случае не принесет выгоды украинской стороне, несмотря на то что ее полные условия еще не обнародованы.