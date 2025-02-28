Залужный пообещал, что Украина не прекратит воевать с Россией

Бывший главнокомандующий ВСУ и действующий посол Украины в Лондоне Валерий Залужный заявил, что Киев не намерен сдаваться и будет продолжать конфликт с Россией. Его слова с выступления в греко-католическом соборе в Лондоне приводит украинский портал NV.

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«Эта война не окончена. Украина не сдастся. С вашей помощью мы одержим победу», — заявил Залужный.

Он заверил, что Киев настроен только на победу в конфликте с Россией, однако без помощи стран Запада добиться ее будет невозможно.

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До этого вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет заканчивать военный конфликт с Россией. Позже сам Зеленский сказал, что прекращение огня возможно только в случае предоставления гарантий безопасности со стороны Запада. Тем временем Верховная рада продлила полномочия президента лишь со второй попытки.