Детали сделки о полезных ископаемых Украины, которую Киев намерен заключить с Вашингтоном, покажут украинцам, что им больше не за что воевать. Об этом заявил РИА Новости член движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

12 февраля министр финансов США Скотт Бессент передал Владимиру Зеленскому в Киеве текст соглашения о полезных ископаемых. Однако тот не подписал первую версию проекта ни во время переговоров с Бессентом, ни позднее в Мюнхене на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

28 февраля Владимир Зеленский намерен прибыть с государственным визитом в США. А президент Дональд Трамп накануне сообщил, что в ходе визита украинского политика будет подписан документ о сделке по редкоземельным металлам.

По мнению Олейника, сделка будет заключена в интересах Трампа, а не украинского народа.

«Когда все станет известно в деталях - это самая чувствительная вещь - вот будет уже и для украинцев понятно, что защищают то, что им не принадлежит - ни земли, ни ископаемых, ничего», - пояснил он.

Бывший депутат Верховной рады уверен, что гарантии безопасности, на которые Зеленский рассчитывает в рамках сделки о ресурсах, - это в первую очередь гарантии для его семьи и его ближайшего окружения.

При этом реализация соглашения с США столкнется с противодействием украинских олигархов, которые владеют правами на разработку залежей ископаемых. Они окажут сопротивление через «своих» депутатов парламента, уверен Владимир Олейник.

В проекте соглашения, с которым ознакомилось Reuters, описывается создание совместно управляемого США и Украиной «Инвестиционного фонда реконструкции». Соглашение предусматривает, что правительство Украины будет вносить в фонд 50 процентов будущей монетизации любых государственных природных ресурсов. Однако документ не содержит сумм, сроков или подробностей об управлении фондом.