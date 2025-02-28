В некоторых регионах Украины ввели аварийные отключения света
Аварийные отключения электроэнергии действуют в Днепропетровской области на востоке Украины несколько дней на фоне повреждений энергетической инфраструктуры. Эта мера также принята в Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.
"В отдельных регионах Украины применены аварийные отключения электроэнергии. <...> Первоочередно отключаются промышленные потребители", - говорится в сообщении в Telegram-канале национальной энергетической компании "Укрэнерго".
Поясняется, что причиной отключений стало повреждение энергообъектов.
В Telegram-канале энергетического холдинга "ДТЭК" сообщили об аварийных отключениях в Днепропетровской области.
По данным РБК-Украина, аварийные отключения также введены еще в трех областях страны: Кировоградской, Полтавской и Сумской.
27 февраля глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о повреждениях нескольких объектов инфраструктуры в Никопольском районе. 26 февраля национальная энергетическая компании "Укрэнерго" проинформировала об аварийном отключении электроэнергии в области из-за повреждений энергетических объектов. В тот же день компания "ДТЭК" заявила о повреждении своего энергообъекта в регионе.