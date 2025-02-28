СМИ рассказали о странностях в соглашении США и Украины

Рамочное соглашение, определяющее доступ США к доходам от украинских природных ресурсов в обмен на гарантии безопасности, имеет «правовые пробелы», которые необходимо заполнить в ходе будущих переговоров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех экспертов.

Соглашение должно быть подписано на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне 28 февраля. В проекте соглашения, с которым ознакомилось Reuters, описывается создание совместно управляемого США и Украиной «Инвестиционного фонда реконструкции». Документ содержит «обнадеживающие формулировки», но США не предлагают Киеву гарантий безопасности, подчеркивает агентство.

Соглашение предусматривает, что правительство Украины будет вносить в фонд 50 процентов будущей монетизации любых государственных природных ресурсов. Однако документ не содержит сумм, сроков или подробностей об управлении фондом.

Доцент кафедры международного права Лейденского университета Брайан МакГарри назвал это неудивительным. Он подчеркнул, что именно этого можно было ожидать от рамочного соглашения.

«[Соглашение] создает обязательства по сотрудничеству, но не включает никаких конкретных обязательств оборонного характера. США не дали конкретных гарантий», - отметил МакГарри.

В рамочном соглашении не упоминается механизм разрешения споров, а доля Вашингтона в будущем фонде также остается открытой для обсуждения, обратил внимание профессор международного права Дьюкского университета Тим Мейер.

Дипломатический источник Reuters сказал, что документ кажется «довольно выгодной сделкой для обеих сторон». Несмотря на отсутствие гарантий безопасности, условия, изложенные в рамочном соглашении, могут стать «облегчением для Украины». Трамп отказался от своего первоначального требования о компенсации в 500 миллиардов долларов за уже предоставленную военную поддержку.

В документе подчеркивается, что внесенные Украиной средства будут реинвестированы «в целях содействия безопасности, защищенности» страны. Также в соглашении отмечается, что правительство США «будет сохранять долгосрочные финансовые обязательства по развитию стабильной и экономически процветающей Украины», но не уточняется, что именно это означает.

Эксперт по национальной безопасности и международной торговле Гильермо Кристенсен заявил, что документ предлагает «уникальный и беспрецедентный подход», не встречающийся в других национальных соглашениях.

МакГарри добавил, что детали должны быть проработаны в ходе будущих переговоров, которые могут привести к заключению «обязывающего договора». Внимание МакГарри привлек один пункт соглашения, в котором подчеркивается, что Киев и Вашингтон «будут стремиться избегать конфликта с обязательствами Украины» на ее пути к вступлению в ЕС. На Украине есть месторождения 22 из 34 полезных ископаемых, определенных Евросоюзом как критически важные, включая промышленные и строительные материалы, ферросплавы, благородные/цветные металлы и некоторые редкоземельные элементы.

По версии опрошенных Reuters экспертов, у Трампа сразу несколько целей. С одной стороны, он хочет возместить США траты на финансовую и военную поддержку Украины. С другой - ограничить зависимость США от китайских ресурсов. Китай является крупнейшим в мире производителем редкоземельных металлов, которые используются в электромобилях, оружии и электронике.