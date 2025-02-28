В Раде рассказали о случаях вымогательства у солдат ВСУ командирами

В ряде бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) командиры массово вымогают деньги у подчиненных. Об этом заявила депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход в интервью YouTube-каналу украинского издания Obozrevatel.

© Lenta.ru

«На сегодняшний день у меня 18 бригад таких. Я сообщила Службе безопасности Украины, сообщила Министерству обороны. Так вот, все упирается в то, что у нас не работает правоохранительная система (...), солдат незащищен», — подчеркнула политик.

Скороход рассказала о коллективных обращениях от военнослужащих ВСУ с жалобами на вымогательство боевых выплат со стороны командования. По словам депутата, командиры также требуют от солдат деньги под предлогом якобы нужд подразделения и ремонта техники.

Ранее беженец из Часова Яра Павел Морковин рассказал об отправке оружия ВСУ по почте. По его словам, он был владельцем магазина, в связи с чем часто посещал отделение «Новой почты» для получения грузов.