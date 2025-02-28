В США рассекретили документы по делу Джеффри Эпштейна

Министерство юстиции США частично рассекретило документы по делу покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна о торговле несовершеннолетними, сообщает газета New York Post. Доступ к материалам получила группа консервативных блогеров, близких к главе Белого дома Дональду Трампу.

Источники издания отметили, что речь идет о 100-страничном списке контактов Эпштейна. Вместе с этим они добавили, что обнародование этой информации разочарует некоторых людей, поскольку там не фигурируют громкие имена политиков и артистов.

Мы все ждем бомб, сочных материалов. И это не то, что находится в этой папке, – заявила блогер Лиз Уилер в соцсети Х.

Осенью 2024 года бывшая модель Стейси Уильямс обвинила Дональда Трампа в домогательствах. Женщина утверждает, что познакомилась с политиком через Джеффри Эпштейна. Уильямс, работавшая профессиональной моделью в 1990-х годах, рассказала, что встречалась с финансистом несколько месяцев и выяснила, что тот якобы был очень близок с будущим политиком.

В свою очередь издание The Mirror писало, что «очень могущественные и богатые» люди, посещавшие остров Джеффри Эпштейна, боятся Дональда Трампа, поскольку политик может обнародовать все имена, несмотря на их старания скрыть свои связи с американским миллиардером. Отмечалось, что когда Трамп вернется в Белый дом, то их дни «будут сочтены».