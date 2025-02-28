СМИ: Швеция готовится к столкновению с Россией после окончания СВО

Швеция должна быть готова к потенциальной конфронтации с Россией. Об этом заявил глава военной разведки Швеции Томас Нильссон.

Нильссон переживает, что, несмотря на временное снижение российской военной активности в регионе Прибалтики, ситуация может измениться после завершения специальной военной операции.

«Как конфликт на Украине прекратится или уменьшится, мы уверены, что русские вернутся в наш район», — подчеркнул он без аргументации.

Цитату приводит издание Politico.

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Также глава военной разведки Швеции критически отозвался о позиции президента США Дональда Трампа, который, по его мнению, регулярно выражает доверие к президенту России Владимиру Путину. Нильссон призвал европейцев, особенно тех, кто проживает в непосредственной близости от России, отнестись к такой позиции с осторожностью.

Ранее глава МИД Швеции Мария Стенергард заявила, что Швеция передаст Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) на сумму 1,2 миллиарда шведских крон (около 113 миллионов долларов — прим. URA.RU). Этот пакет помощи является девятнадцатым, который Швеция предоставила с начала конфликта России и Украины.