Пока вы спали: смягчение санкций Южной Кореи и призыв Ким Чен Ына

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Южная Корея смягчит санкции против России и Белоруссии

Южная Корея с пятницы вводит послабления в экспортном контроле за поставками медицинского оборудования в Россию и Белоруссию. Об этом стало известно сообщает РИА Новости.

Решение об освобождении поставщиков медицинского оборудования от необходимости получения индивидуальных разрешений было принято в исключительном порядке с учетом «сложностей, заявлявшихся в последнее время компаниями-экспортерами».

Отмечается, что послабление коснулось оборудования, «выполняющего гуманитарную функцию».

Ким Чен Ын призвал к готовности использовать ядерное оружие

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время очередных испытаний стратегических крылатых ракет призвал совершенствовать боеготовность стратегических сил, пишет РИА Новости со ссылкой на ЦТАК.

"Товарищ Ким Чен Ын отметил, что самые усовершенствованные силы сдерживания и обороноспособность гарантируются мощной наступательной силой. Он подчеркнул: более последовательно совершенствовать боеготовность ядерных вооруженных сил, быть в полной готовности к их использованию и тем самым с помощью надежного ядерного щита вечно защищать суверенитет и безопасность государства, — это ответственная миссия и обязанность ядерных вооруженных сил Республики", — отмечено в публикации.

Трамп заявил, что уважает Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что уважает Владимира Зеленского. Он также отметил, что при встрече они поладят, сообщает РИА Новости.

"Мы очень хорошо поладим. Мы очень уважаем его. Я очень уважаю его. Мы дали ему много (военной - ред.) техники и много денег", - сообщил Трамп журналистам в Белом доме.

Трамп также заявил, что "не может поверить", что ранее назвал Зеленского диктатором и отметил, что их отношения стали немного "раздражающими".

На Украине начались аресты высокопоставленных военных, пишут СМИ

Бывший советник главкома ВСУ Виктор Назаров рассказал, что на Украине начали привлекать высокопоставленных военных к уголовной ответственности, пишет РИА Новости со ссылкой на издание "Телеграф".

"Мы не должны оценивать людей с позиции нашего будущего опыта. Мы должны понимать, чем они руководствовались, каково было их восприятие тогда, когда они принимали эти решения. Сейчас это правило было нарушено. Свидетельством тому стало привлечение военных к уголовной ответственности. В моем понимании этим шагом политическая власть нарушила договор и правовую норму боевого иммунитета. Я не буду оценивать мотивы такого решения, но власть сделала шаг в опасном направлении", — рассказа Назаров в интервью изданию.

Россия ответит на 25-й пакет санкций со стороны Японии, заявил посол

Посол РФ в Японии Николай Ноздрев заявил, что Россия не оставит без ответа принятый Токио в январе пока последний - 25-й - пакет санкций, сообщает РИА Новости.