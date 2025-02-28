Родственники украинского мэра покинули страну

Жена и брат мэра Николаева Александра Сенкевича покинули Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отследив аккаунт Google 36-летнего Станислава Сенкевича, журналисты обнаружили его отзывы на туристические места в Турции, Эстонии и Латвии в 2023 и 2024 году. При этом выезд из страны для военнообязанных украинцев запрещен. Когда Сенкевич покинул Украину, точно не известно. На Украине он возглавлял общественную организацию «Голос общества».

Жена николаевского градоначальника Екатерина Сенкевич еще в 2023 году стала соучредительницей компании «Черное Море» во Вроцлаве и указала в графе «Место жительство» польский адрес.

До этого мэр Николаева Сенкевич заявил, что в городе взрывом повреждена ТЭЦ.

16 февраля Сенкевич сообщил о полном разрушении электрогенерации на ТЭЦ Николаева.