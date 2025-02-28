Родственники украинского мэра покинули страну

Брат и супруга главы украинского Николаева Александра Сенкевича сбежали из страны. Как сообщает РИА Новости, родственник украинского градоначальника уехал, несмотря на запрет выезда для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет из-за военного положения и мобилизации.

Отследить местонахождение 36-летнего Станислава Сенкевича удалось благодаря его аккаунту в Google, с помощью которого брат градоначальника оставлял отзывы. Судя по этой информации, за последний год он побывал по меньшей мере в трех странах — Турции, Эстонии и Латвии.

В частности, в сентябре 2024 года он оставил отзыв о веганском ресторане в Таллине — там ему понравился веганский гамбургер. В том же месяце Сенкевич побывал на природной тропе Мангальсала в Риге: в своем комментарии он пожаловался на комаров. Летом 2023 года он раскритиковал почтовое отделение в турецком городе Ташьяка.

«Целый день ждал дома. Посылка 18 килограммов не доставлена. Теперь мне придется пойти и забрать ее самому», — написал брат мэра.

Неизвестно, каким образом Сенкевич покинул Украину. Также неизвестно, чем он сейчас занимается — на родине он занимал пост главы общественной организации «Голос общества».

Согласно имеющимся у РИА Новости документам, Украину также покинула супруга Александра Сенкевича Екатерина. В 2023 году она стала соучредителем компании «Черное море» в Вроцлаве. В учредительных документах фирмы местом жительства Екатерины Сенкевич указана Польша.