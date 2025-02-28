Депутат Шеремет назвал план Евросоюза по использованию активов России тугодумным

План Евросоюза по использованию замороженных российских активов в качестве ультиматума и инструмента для шантажа является тугодумным. Об этом сообщил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Депутат Шеремет назвал план Евросоюза по использованию активов России тугодумным
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«Представитель Эстонии озвучил тугодумный план ЕС, смысл которого использовать замороженные заграницей активы нашей страны как предмет шантажа и в качестве ультиматума, бросая тем самым вызов США», — заявил Шеремет. Его слова передает РИА «Новости».

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Он также добавил, что не случайно такое предложение исходит от министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна. Это связано с тем, что страна вместе с другими прибалтийскими государствами в своей русофобии постоянно провоцирует и усугубляет украинский конфликт.

Ранее Цахкна в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland заявил, что контроль над российскими замороженными активами находится у Брюсселя, а не Вашингтона, передает RT. Он указал, что в случае объединения усилий Украины и Европы, США будут вынуждены прислушаться к мнению Брюсселя в переговорном процессе.

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