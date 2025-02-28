План Евросоюза по использованию замороженных российских активов в качестве ультиматума и инструмента для шантажа является тугодумным. Об этом сообщил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Представитель Эстонии озвучил тугодумный план ЕС, смысл которого использовать замороженные заграницей активы нашей страны как предмет шантажа и в качестве ультиматума, бросая тем самым вызов США», — заявил Шеремет. Его слова передает РИА «Новости».

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Он также добавил, что не случайно такое предложение исходит от министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна. Это связано с тем, что страна вместе с другими прибалтийскими государствами в своей русофобии постоянно провоцирует и усугубляет украинский конфликт.

Ранее Цахкна в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland заявил, что контроль над российскими замороженными активами находится у Брюсселя, а не Вашингтона, передает RT. Он указал, что в случае объединения усилий Украины и Европы, США будут вынуждены прислушаться к мнению Брюсселя в переговорном процессе.