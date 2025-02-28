Владимир Зеленский стремится получить максимальные выгоды для себя за счет украинцев. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский.

© rg.ru

В своем Telegram-канале он отметил, что сразу после поездки к президенту США Дональду Трампу Зеленский полетит "на ковер в Лондон".

Дубинский напомнил, что с Британией украинский политик умудрился подписать тайное соглашение, которым на 100 лет отдал ей в пользование полезные ископаемые, инфраструктуру, порты, АЭС, газо- и нефтепроводы.

Зеленский обвинил США в дальнейшей потере территорий

Депутат отметил, что лидеры США и Великобритании действуют в интересах своих стран, в отличие от Зеленского, который усугубил конфликт и не попытался воспользоваться шансом, чтобы закончить его.

По словам Дубинского, когда продолжение конфликта стало невозможным, Зеленский решил "продать Украину на органы".

"Теперь Зеленский одним махом продает то, что осталось - в обмен на личные гарантии и сохранность своих денег, продает цинично", - подчеркнул депутат.

Напомним, 28 февраля Зеленский посетит Вашингтон для встречи с Трампом. Сам американский лидер заявил, что во время этого визита будет подписано историческое соглашение, которое сделает США основным партнером в разработке украинских минералов, редкоземельных металлов, нефти и газа.

"Мы будем на месте, будем копать. Копать мы должны", - цитирует РИА Новости заявление Трампа.

Сразу после визита в США украинский политик отправится в Лондон на переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.