Вашингтон исключил отправку американских военных на Украину

Соединённые Штаты ведут диалог с союзниками о гарантиях безопасности для Киева, сообщили в Белом доме. Как отмечается, на сегодняшний день нет конкретных договорённостей о военном финансировании киевского режима, которые были бы прописаны в будущем соглашении по минеральным ресурсам между США и Украиной. В то же время Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером отказался обсуждать возможное размещение военных контингентов на Украине до заключения соглашения об урегулировании конфликта. Эксперты обращают внимание на то, что Трамп не скрывает своих намерений переложить бремя ответственности за Киев на плечи европейцев, однако полного совпадения во мнениях по этому вопросу на коллективном Западе нет. При этом и США, и Европа уже осознали бесперспективность украинского проекта, отмечают аналитики.

США обсуждают с союзниками гарантии безопасности Украине, которые не будут включать в себя отправку туда американских военных, заявили в Белом доме.

«Эти обсуждения о модальности гарантий безопасности продолжаются с оговорками, упомянутыми, что на земле не будет никаких американских войск», — цитирует РИА Новости высокопоставленного представителя Белого дома.

Великобритания выразила готовность отправить военных и авиацию на Украину

По данным американских властей, на сегодняшний день нет конкретных гарантий военного финансирования Киева, которые были бы прописаны в будущем соглашении по минеральным ресурсам между США и Украиной. По сообщениям The New York Times, представители администрации Трампа на переговорах «настойчиво пытались исключить» фразу о гарантиях безопасности из сделки, утверждая, что данная формулировка выходит за рамки диалога о правах на добычу полезных ископаемых.

Тема гарантий безопасности для Киева была затронута в ходе переговоров Трампа с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в четверг.

В Белом доме ранее подчеркнули, что «Великобритания пообещала занять активную роль в будущих мирных процессах, включая отправку британских войск на Украину в составе миротворческих сил».

Впрочем, Трамп на встрече с главой правительства Соединённого Королевства заявил, что не хочет говорить о дислокации на Украине иностранных военных, поскольку сперва нужно заключить соглашение об урегулировании конфликта.

По данным газеты The Wall Street Journal, которая ссылается на источники в европейских политических кругах, Великобритания и Франция рассматривают возможность размещения на Украине 30 тыс. своих миротворцев. Лондон и Париж связывают отправку войск с достижением соглашения о прекращении огня, отмечает издание.

«Говорить о первопричинах»

При этом ранее глава Белого дома переложил ответственность по гарантиям безопасности для Украины на Европу. По его словам, американская сторона позаботится о том, «чтобы всё прошло хорошо».

Между тем свою позицию относительно гарантий безопасности Киеву прояснили и в ЕС. Как заявил глава Евросовета Антониу Кошта, Европа готова участвовать в гарантиях соблюдения мира на Украине.

«ЕС и его государства—члены готовы взять на себя большую ответственность за безопасность Европы. Поэтому мы должны быть готовы к возможному европейскому вкладу в гарантии безопасности, которые будут необходимы для обеспечения прочного мира», — приводит его слова РИА Новости.

Стоит отметить, что разговоры о гарантиях безопасности Киеву, в том числе идею размещения миротворческих сил на Украине, не раз комментировали российские власти. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что этот подход, который «навязывается европейцами, прежде всего Францией, а также англичанами», нацелен на дальнейший разогрев конфликта и пресечение «любых попыток его успокоить».

«Были идеи «давайте оставим линию соприкосновения, — вот это российская, а это украинская»: во-первых, такого не будет, у нас есть Конституция, основанная на волеизъявлении людей. А во-вторых, то, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от расистских законов: там тоже люди остаются, которым удобнее даже разговаривать на русском, и которые хотят сохранить традиции своих предков, воспитанных в русской культуре. Поэтому такими простенькими механическими штучками как размещение войск не отделаться, надо говорить о первопричинах», — подчеркнул Лавров.

«Особые отношения»

США продолжают обсуждать гарантии безопасности для Украины с союзниками, поскольку действительно хотят переложить это бремя на плечи европейцев, констатируют аналитики.

«В свою очередь, Стармер и Макрон пытаются убедить Вашингтон в необходимости оказания дальнейшей военной помощи режиму Зеленского. Трамп испытывает нескрываемое удовольствие от того, что лидеры ведущих европейских стран буквально умоляют его не бросать Украину на произвол судьбы. Он проявляет снисходительность к своим младшим партнёрам, для проформы выслушивая их аргументы», — отметил в беседе с RT профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

В свою очередь, главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Батюк отметил, что Вашингтон ведёт такие переговоры с союзниками «больше для галочки», поскольку между Великобританией и США «царят особые отношения».

«Эти связи охватывают разные аспекты их внешней, военной и экономической политики. То есть просто так проигнорировать Великобританию не получится, приходится поддерживать нормальный диалог, однако полного совпадения в мнениях нет. Европа очень бы хотела, чтобы США помогали Украине, чтобы они сохраняли военную помощь в неизменном виде, но у Трампа иная точка зрения», — констатировал Батюк в комментарии RT.

По его прогнозу, американская администрация сохранит отношение к украинскому кризису как к сугубо европейскому.

«Трамп считает, что это конфликт, где именно европейцы должны играть основную роль как с точки зрения военной поддержки Украины, так и возможной отправки европейских войск в качестве миротворцев. Другое дело, что Россия не согласна на размещение военных», — отметил Батюк.

По словам Фельдмана, решение относительно дальнейшего участия США в судьбе Украины Трамп, по всей видимости, уже принял.