Трамп исключил применение пятой статьи НАТО на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает пятую статью НАТО, но исключил ее применение на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

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Об этом он заявил во время встречи с британским премьером Киром Стармером.

«Я поддерживаю ее. Я не считаю, что будет какая-либо причина для этого. У нас будет очень успешный мир, и думаю, что он будет долгим и длящимся», — сказал он.

Трамп анонсировал переговоры о возвращении территорий Украине

До этого глава США Дональд Трамп заявил, что готов «доверять, но проверять» президента РФ Владимира Путина.

19 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что сейчас отношения между Россией и США таковы, что представителям двух стран недостаточно встречи за чашкой кофе. Необходимо подготовить важные для двух стран вопросы и выйти на приемлемые решения для двух сторон.

За день до этого в Саудовской Аравии прошла встреча российских и американских дипломатов. От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Ранее политолог заявил о прямом послании Путина Трампу.