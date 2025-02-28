Политик Филиппо обратился к Трампу и Маску после задержания Джорджеску

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обратился к американскому лидеру Дональду Трампу, вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и главе Департамента эффективности правительства Соединённых Штатов Илону Маску после задержания кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску. Об этом он написал в соцсети X.

«Предупреждение Дональду Трампу, Джей Ди Вэнсу и Илону Маску. Под давлением Европейского союза румынский кандидат в президенты был арестован полицией, чтобы помешать ему баллотироваться на выборах», — говорится в публикации.

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Политик добавил, что «европейская тирания хочет любой ценой помешать» тому, кто выступает за выход из ЕС и НАТО.

26 февраля в Румынии был задержан кандидат в президенты Кэлин Джорджеску, которого политические оппоненты неоднократно называли пророссийским.

Ранее Маск назвал задержание Джорджеску бардаком.