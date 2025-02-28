Трамп заявил о своем уважении к Зеленскому

Президент США Дональд Трамп заявил, что испытывает уважение к Владимиру Зеленскому и ожидает, что на предстоящей встрече они поладят.

На совместной пресс-конференции в Белом доме с премьером Великобритании Киром Стармером журналисты спросили американского лидера, планирует ли он на запланированной на пятницу встрече извиниться перед Зеленским за то, что ранее назвал его диктатором.

Трамп заявил, что не называл Зеленского «диктатором»

"Думаю, завтра утром у нас будет очень хорошая встреча. Мы очень хорошо поладим. У нас много уважения. Я испытываю большое уважение к нему", - сказал Трамп.

Ранее он подтвердил, что подпишет с Зеленским сделку по редкоземельным элементам во время встречи в пятницу.

Во вторник на прошлой неделе Трамп заявил, что рейтинг одобрения Зеленского упал до 4% и Украине необходимо провести выборы, если Киев хочет получить место за столом переговоров об урегулировании. В ответ на это Зеленский выразил мнение, что Трамп стал "жертвой российской дезинформации". На следующий день американский лидер назвал Зеленского диктатором за отказ от выборов, вновь указав на его крайне низкие рейтинги.