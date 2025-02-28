Великобритания выразила готовность отправить военных и авиацию на Украину

Великобритания готова отправить на Украину военных и авиацию, что поддержать урегулирование конфликта, заявил премьер-министр страны Кир Стармер на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом. Трансляцию вел C-SPAN.

«Сотрудничать вместе с союзниками, потому что это единственный путь для достижения долгосрочного мира», — подчеркнул политик.

Глава НАТО обсудил с Трампом помощь Украине

Ранее Трамп во время встречи с Стармером рассмешил журналистов вопросом о том, справится ли Великобритания с Россией.