Президент США Дональд Трамп предположил, когда будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Его слова приводит РИА Новости.

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Трамп раскрыл срок урегулирования на Украине и подчеркнул, что договоренность будет выработана или сравнительно быстро, или вообще не будет достигнута.

Трамп заявил, что не называл Зеленского «диктатором»

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к мирному решению конфликта. По его словам, страна хотела завершить конфликт мирным путем даже после начала спецоперации, но Киев не был к этому готов.