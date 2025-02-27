Названы возможные причины смерти актрисы Мишель Трахтенберг

Вероятная причина смерти актрисы Мишель Трахтенберг — отторгнутая после пересадки печень, пишет газета New York Post со ссылкой на источники.

Тело 39-летней актрисы было обнаружено в ее квартире в среду, 26 февраля.

Источник отметил, что Трахтенберг на протяжении многих лет излишне увлекалась алкоголем. Врачи сделали ей пересадку печени, предупредили, что после этой операции спиртные напитки строго запрещены.

Вместе с тем, заметил собеседник газеты, актриса могла нарушить предписания медиков и продолжить употребление алкоголя. Это, добавил он, могло привести к отторжению органа и смерти.

Журналисты отметили, что есть и другая версия гибели Мишель. По мнению ряда специалистов, причиной смерти мог стать сердечный приступ.

Мишель Трахтенберг родилась 11 октября 1985 года в Нью-Йорке. Ее отец родом из Германии, а мать — из СССР. Когда будущей актрисе было три года, она снялась в рекламе моющих средств Wisk, а позднее появилась более чем в 100 рекламных роликах.

Умерла актриса из сериала «Мажор»

В ее активе было участие в фильмах «Евротур» (2004), «Папе снова 17» (2009), а также в сериале «Баффи — истребительница вампиров». За роль Доны Саммерс в этом сериале она получила премию Teen Choice Awards в 2001 году.

Также Трахтенберг сыграла эпизодическую роль Джорджины Спаркс по прозвищу «Ведьма Верхнего Ист-Сайда» в 28 эпизодах подросткового сериала «Сплетница» на канале The CW в 2008–2012 годах.