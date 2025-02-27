Трамп заявил, что США помогают НАТО больше остальных

В настоящее время США среди всех других членов НАТО оказывают Североатлантическому альянсу самый большой объем помощи, но новая американская администрация намерена положить этому конец. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам пресс-пула Белого дома в начале встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Он отметил, что в настоящее время его приоритетом является прекращение боевых действий на Украине.

"Во-первых, мы хотим, чтобы это прекратилось. А во-вторых, я хочу прекратить платить такие деньги, о которых мы говорим. Знаете, мы помогаем, помогаем НАТО, но на сегодняшний день мы помогаем гораздо больше, чем кто-либо другой. И я хочу, чтобы это также прекратилось", - сказал он.

На прошлой неделе помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что администрация Соединенных Штатов требует, чтобы все союзники по НАТО выполнили свои обязательства по доведению военных расходов до 2% ВВП уже к следующему саммиту альянса в июне 2025 года. Дональд Трамп после вступления в должность президента США неоднократно заявлял о намерении добиться того, чтобы государства - члены НАТО в Европе увеличили расходы на оборону до 5% ВВП.