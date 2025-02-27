В Ватикане рассказали об улучшении состояния Папы Римского

Состояние Папы Римского Франциска, проходящего лечение от двусторонней пневмонии в больнице, за последние сутки улучшилось, однако медики пока воздерживаются от прогнозов. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

"Клиническое состояние святого отца продолжает улучшаться и сегодня. <...> Учитывая сложность клинической картины, для окончательного прогноза необходимо, чтобы еще несколько дней его состояние оставалось стабильным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первую половину дня 88-летний понтифик посвятил различным медицинским процедурам. Во второй половине дня он "уединился для молитвы в часовне своей частной резиденции на 10-м этаже", а затем "продолжил свою рабочую деятельность".

В свою очередь источники газеты Corriere della Sera информировали о том, что ситуация со здоровьем Папы Римского "остается сложной, но самая критическая фаза [заболевания] преодолена".

Франциск был госпитализирован 14 февраля с затянувшимся бронхитом. Затем у него была диагностирована двусторонняя пневмония.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ценит усилия Папы Римского по украинскому урегулированию и желает ему скорейшего выздоровления.