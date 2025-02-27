Трамп заявил, что желает сократить расходы на НАТО

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером рассказал, что намерен сократить расходы на НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, стороны обсудили ряд ключевых вопросов международной повестки, в частности, финансирование Североатлантического альянса.

«Я хочу перестать платить те деньги, о которых мы говорим. Вы знаете, мы помогаем НАТО, но мы помогаем намного больше, чем кто-либо другой, и я хочу, чтобы это прекратилось», — подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что в окружении президента США Дональда Трампа рассматривается вопрос об отводе воинского контингента в Европе на границы 80-х годов.